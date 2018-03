Mandorlara 2018, in scena i migliori piatti: vince il ristorante Salmoriglio

Si rinnova l’appuntamento con il buon gusto. Anche quest’anno si fa spazio la Mandorlara, l’evento gastronomico che ha visto come protagonisti i migliori ristornati dell’Agrigentino. In giuria, l’oste cuoco, Filippo La Mantia.

Il palermitano ha assaggiato tutti i piatti dei ristoranti in gara. Quest’anno a vincere è stato il ristorante Salmoriglio. Secondo posto per l’Akropolis e terzo posto per Zamù.

“Abbiamo avuto un enorme successo – ha detto l’organizzatore Salvatore Collura. Il concorso arriva trascinando con sé l’entusiasmo di queste giornate. Il livello qualitativo della ristorazione agrigentina è molto alta. Agrigento diventerà anche una meta gastronomica. Siamo ponti a programmare con fiducia le prossime edizioni”.