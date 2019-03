La Mandorlara vince ancora, il cuciniere Giuffè: "Manifestazione eccellente, ho visto cose straordinarie"

Tra le iniziative collaterali del Mandrolo in Fiore, c'è anche il "Mandorlara" manifestazione giunta alla sua dodicesima edizione. Promossa dal Consorzio Turistico Valle dei Templi, mira a valorizzare l'uso e il consumo della mandorla a tavola.

"Il menù dell'eccellenza della mandorla - dice ai microfoni di AgrigentoNotizie Totò Collura, segretario del consorzio promotore - che ci permette di valorizzarla non più come condimento o come ornamento del piatto, ma la mandorla nelle pietanze diventa - aggiunge - un elemento fondante nella costituzione del piatto stesso". Testimonial di "Mandorlara" è il noto chef o cuciniere, per come ama definirsi, Peppe Giuffrè.

"Oggi il ruolo del cuoco o di chi cucina - dice Giuffrè della mandorla - è quello di metterla a tavola e consumarne tanta

perchè è un alimento straordinario e salutistico. La mandrola - aggiunge il cuciniere trapanese - si presta, porge il fianco per

essere un compagno perfetto per l'aperitivo, per il primo piatto".