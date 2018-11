Continua a piovere e le strade statali e provinciali diventano fiumi in piena

Strade statali chiuse - per frane ed esondazioni di fiumi e torrenti - e poi riaperte dall'Anas. Strade provinciali a rischio frane e dissesti che vengono monitorare sistematicamente dal Libero consorzio comunale. L'ondata di maltempo sta mettendo strade statali e provinciali, pesantemente, in ginocchio. Le previsioni non sono rosee: secondo la Protezione civile regionale continuerà a piovere almeno fino alla mezzanotte.

E' il caso oggi, specie dopo aver visto queste immagini, di non allontanarsi troppo dai Comuni di residenza. Il Libero consorzio comunale di Agrigento invita proprio a non spostarsi, tranne in caso di necessità.