Maltempo, Palma di Montechiaro è in ginocchio: volano alberi secolari e tetti di abitazioni

Paura a Palma di Montechiaro. Una violenta tromba d’aria ha portato con sé tutto quello che ha trovato. Intrappolati dentro le case gli abitanti delle zone colpite che hanno vissuto una vera e propria mattinata da incubo. A volare via sono stati non solo gli alberi secolari, ma anche i tetti di alcune abitazioni.

Il bilancio è di almeno cinque tetti scoperchiati, una decina di alberi sradicati in diverse zone del centro urbano. Questo ha causato non pochi danni alla viabilità. Detriti sulle strade e diversi fili elettrici tranciati. Strade allagate me anche abitazioni a rischio, diversi danni registrati alla produzione agricola: