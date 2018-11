Macchine intrappolate, polizia al lavoro e disagi: la città ostaggio del maltempo

E’ successo di tutto, macchine intrappolate e città sommersa d’acqua. Agrigento è ostaggio del maltempo. In viale delle Dune una macchina ha rischiato il peggio, l’auto è stata salvata da un carroattrezzi. Lavorano senza sosta i vigili del fuoco che provano ad evitare il peggio.

Stessa sorte per la La polizia di Agrigento, che in mattinata cercando di fare in fretta ed evitando incidenti stradali, ha ripulito la statale 115, che collega Agrigento con Licata passando da Palma di Montechiaro, dai cumuli di detriti e fango che sono finiti sulla carreggiata. L’allerta rossa sta mettendo in ginocchio la viabilità, ma sta anche seminando paura e disagi infiniti.