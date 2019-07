Mega yatch fermo a San Leone, c'è Tom Cruise a bordo?

Un'insolita imbarcazione nel mare di San Leone attira gli sguardi degli agrigentini. Si tratta della nave yatch “Artic P” battente bandiera delle Bahamas. La lussuosa imbarcazione, appartenuta al miliardario australiano Kerry Packer è ancorata in mare aperto, subito fuori il porticciolo turistico. Sui facoltosi passeggeri a bordo, vige il massimo riserbo.

Gli originari proprietari, la famiglia Packerr, sono tra i maggiori benefattori di Scientology: il movimento religioso sostenuto anche dal noto attore americano Tom Cruise. L’indimenticato protagonista di film come Top Gun, Mission Impossible e Magnolia, solo per citarne alcuni. Proprio sullo yatch fermo a San Leone, l’attore è stato in luna di miele nel 2006 quando sposò Katie Holmes. Potrebbe essere dunque Tom Cruise, il turista che ha scelto di effettuare una sosta nella città di Agrigento per le sue vacanze estive?

Di certo c'è soltanto un fatto: poco dopo le 20,30 l'imbarcazione ha mollato gli ormeggi e si è allontanata.