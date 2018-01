Audizioni in corso per "Luna pazza", Gaetano Aronica: "Portiamo avanti progetti di vitalità"

"Luna pazza" - spettacolo per il quale sono iniziate oggi le audizioni - e "Uno nessuno e centomila", il concorso destinato alla scuole italiane ed estere. Agrigento è viva e vitale. Lo dimostra la fondazione teatro Pirandello, assieme alla "Strada degli scrittori" e all'amministrazione comunale, che cerca di guardare dritto negli occhi il futuro. "Nessuna polemica con il passato - ha sottolineato l'attore Gaetano Aronica, presidente della fondazione teatro 'Pirandello' - . Chi mi ha preceduto ha tutta la mia stima, figuriamoci se posso parlare contro il mio amico fraterno e con il quale recito da più di un anno che è Gianfranco Jannuzzo. Gianfranco è stato qui, come adesso ci sono io. E tutti e due, da agrigentini, innamorati della nostra città, ci troviamo a fronteggiare questa situazione. Non vogliamo parlare di disastro, ma di primavera. Stiamo cercando di portare avanti i progetti e di diventare un volano non solo a livello territoriale, ma anche a livello nazionale".

"Si parla tanto di Agrigento. E' arrivata una lettera dal Portogallo che dice che il teatro Pirandello è quello che, in questo momento, in Italia, fa le cose più interessanti - ha sottolineato Gaetano Aronica - . Probabilmente grazie non solo a noi, ma anche grazie alle iniziative come il concorso 'Uno, nessuno e centomila'".