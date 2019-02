I linosani consegnano le schede elettorali: "Non abbiamo nessun diritto, ma solo tanti doveri"

Abbandonati. Lasciati completamente da soli dove cielo e mare si fondono, dove sorge una zolla vulcanica: paradiso terrestre. Paradiso - questo è Linosa - dimenticato. E oggi gli abitanti, platealmente, hanno deciso di dire "basta". "Non abbiamo nessun diritto, ma tanti doveri e ci siamo stufati" - hanno confermato nella sede della delegazione comunale mentre consegnavano la scheda elettorale - .

"Sono state consegnate, come forma di protesta, tutte le schede elettorali. Questo vuole sottolineare - ha spiegato Walter Bonadonna - l'esasperazione degli abitanti che ormai sono stufi e stanchi di essere sempre non considerati. Gli isolani non vogliono più andare a votare poiché non cambia nulla, siamo sempre dimenticati dalle istituzioni".

"Non ci sentiamo rappresentati dalle istituzioni. E' una forma di protesta perché viviamo in uno stato di totale abbandono da parte delle istituzioni" - ha ribadito un'altra isolana - .

La mancanza di carburante, è da due mesi che l'unico impianto di distribuzione è chiuso, è solo la punta dell'icerberg. "Linosa vive problemi che prescindono dalla questione, apparentemente contingente, del carburante. Questo lo sanno le istituzioni e lo sappiamo noi - ha ribadito Cristina Errera - . La questione trasporti, nave e attracchi, è ancora più traballante del problema della mancanza di carburante. Ci teniamo a sottolineare che il problema è non avere navi adatte, sanità in linea con lo standard occidentale e istruzione garantiti. E adesso ci hanno negato anche un servizio che paghiamo direttamente e senza sconti e che ci faceva sentire meno lontani dalla civiltà".