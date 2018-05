La solidarietà vince ancora, Kore Onlus "inaugura" i laboratori di cucina

Liliana Buscarino l’aveva promesso, un laboratorio di cucina per i malati in cura di oncologica. Cosi è stato. Questa mattina in via Vallicaldi è stato inaugurato uno spazio espositivo, dalle prime luci a lavoro lo chef Gambuzza che ha spiegato ed illustrato gli ingredienti migliori con ricette variegate.

“Il nostro obiettivo è quello di promuovere progetti concreti – ha detto il presidente della Kore Onlus, Liliana Buscarino – ringrazio chi ha donato degli alimenti. La nostra associazione è promotrice del progetto di cucina per il quale ci siamo avvalsi della professionalità dello chef Salvatore Gambuzza. Oggi è in corso il laboratorio di cucina e ringraziamo i due sponsor che hanno offerto i loro prodotti biologici e lo chef Gambuzza per il tempo dedicato alla preparazione dei piatti e alle spiegazioni fornite ai pazienti oncologici presenti”.

“Questo laboratorio – spiega Alfredo Butera – è da considerarsi a tutti gli effetti una forma di assistenza non solo farmacologica e tecnica ma anche umana. Noi medici, oggi, impariamo quali sono i piatti che meglio si addicono a un paziente in trattamento terapeutico attraverso le informazioni che ci vengono date dal paziente il quale, a sua volta, impara a cucinare in maniera naturistica. Lo possiamo definire uno scambio di informazioni”.

Lo chef Gambuzza ha preparato tanti piatti a base di verdure e ha spiegato le modalità di preparazione, quali ingredienti utilizzare e come renderli più appetitosi e saporiti nel rispetto della cucina sana e nel ridotto apporto di sale.

“La cucina aiuta chi è affetto da patologie – afferma lo chef Gambuzza - per questo occorre riscoprire prodotti che magari non usiamo tutti i giorni quali le verdure che, invece, sono fondamentali, e i prodotti del territorio dei quali è ricca la zona di Agrigento. Bisogna creare un giusto connubio tra le verdure, il pesce e la carne. Ciò che consiglio è di ridurre il sale, mantenendo i prodotti leggermente croccanti in modo tale che masticando tiriamo fuori i sali minerali che sono contenuti nei cibi”.

Una mattinata speciale sotto il cielo del centro storico, con lo chef Gambuzza e Alfredo Butera, primario di Oncologia del “San Giovanni di Dio”.