Anas: "Ponte Petrusa pronto entro febbraio 2020, nessuna certezza sul Morandi"

“Entro il mese di gennaio 2020 o al massimo di febbraio, si potrebbe avere il completamento dei lavori di realizzazione del ponte Petrusa di Agrigento”.

A dirlo ai microfoni di Agrigentonotizie è il responsabile di Anas in Sicilia, Valerio Mele. Dal cantiere sulla Statale 122, l’ingegnere della società appaltatrice dei lavori, spiega le motivazioni dei ritardi nella realizzazione delle opere, per il cui completamento erano stati inizialmente previsti 300 giorni. Il dirigente di Anas, fa inoltre il punto sugli altri cantieri attivi, o in fase di avviamento, che interessano alcune infrastrutture dell’hinterland, come i viadotti empedoclini sulla strada statale 115, la galleria “Spinasanta” e il viadotto “Akragas”.

Sulla presunta data di riapertura al traffico del ponte progettato da Riccardo Morandi, il responsabile regionale di Anas ha preferito non esporsi. “L’intervento è molto complesso – ha detto Valerio Mele – ed è ancora presto per fare delle stime sulle date, comunque – ha aggiunto - faremo il possibile per potere accelerare le tempistiche”.