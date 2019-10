Mare d’autunno: Lampedusa come i Caraibi, l’isola dei Conigli invasa dai bagnanti

In autunno il ricordo delle giornate estive trascorse al mare si amplifica ulteriormente, ma per gli amanti del caldo è possibile, anche ad ottobre, non riporre nell’armadio costumi da bagno e teli mare. Per godere ancora di un week-end estivo non necessariamente si devono affrontare lunghi e costosi viaggi ma lo si può fare anche restando in provincia e nello specifico a Lampedusa.

Nella maggiore delle Pelagie infatti, il calendario sembra essersi fermato e il clima mite richiama ancora migliaia di turisti che affollano le suggestive spiagge e calette dell’isola. Tra le località più gettonate c’è sicuramente l’Isola dei Conigli. Considerata tra le spiagge più belle del mondo, in questo lembo di paradiso terrestre è ancora possibile immergersi nelle acque cristalline e nuotare in relax con i tanti pesci che non temono la presenza umana.