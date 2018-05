Devastante incidente stradale fra auto e l'ammaraggio di un aereo, ore d'emergenza a Lampedusa

Terribile incidente stradale, fra due autovetture, con persone ferite e un mezzo ribaltato, a cala Pisana e in contemporanea l'ammaraggio di un aereo a due miglia dalla costa di Lampedusa.

I vigili del fuoco, la Guardia costiera e la Protezione civile - circa 500 persone sono state schierate sul campo - hanno dato vita a quella che è stata una esercitazione nazionale. Una esercitazione per trovarsi pronti a qualunque evenienza e per riuscire a gestire - anche in contemporanea - casi complicati e drammatici che richiedono grande sangue freddo, professionalità ed esperienza per salvare le vite delle persone.

Le immagini, realizzate dai vigili del fuoco di Lampedusa, sono spettacolari.