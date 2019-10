Tragico naufragio di Lampedusa, don Franco: "Chiediamoci il perché di queste morti"

“Come fece Gesù sulla croce, credo che anche questi fratelli, probabilmente hanno gridato al cielo e a noi: perché dobbiamo morire?".

Questo è stato il commento di un commosso arcivescovo di Agrigento, cardinale Franco Montenegro al culmine del momento di preghiera in memoria delle 13 vittime del naufragio recitata dinanzi alle bare momentaneamente ospitate nella casa della fraternità dell’Isola.

"E’ un interrogativo – ha aggiunto il pastore della chiesa agrigentina – che deve farci pensare e che chiede una risposta. Abbiamo bisogno di guardare in faccia questa realtà – ha aggiunto – ma non per fare i calcoli e le statistiche ma per sentirci interrogare e graffiare da tutte queste morti che continuano, nei nostri mari, a richiedere una risposta definitiva. Immagino che questi giorni serviranno per dire è colpa di quelli o di quegli altri e – ha detto ancora il cardinale Montenegro - giocheremo alla caccia alla volpe”.