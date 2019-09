Claudio Baglioni rende onore alla "Stella del mare": notte magica a Lampedusa

Claudio Baglioni, cittadino onorario di Lampedusa, con un concerto davanti la chiesa di San Gerlando, ha reso omaggio alla "Stella del mare". La Madonna con il bambino, dopo 40 anni, è tornata ieri sulla terraferma e per una settimana resterà in parrocchia. Baglioni, con la sua voce e le sue più famose note, ha tributato, ancora una volta, tutto il suo amore per Lampedusa.

Piena la piazza e piena la via Roma. In tantissimi coloro che hanno scelto di esserci perché quella di oggi è una notte magica: si onora la "Stella del mare" e si fa festa in un luogo incantato con la voce di un'artista che ha fatto la storia della musica italiana. L'iniziativa è stata promossa dalla fondazione O'Scià onlus, da Alternativa Giovani, dalla chiesa Madre e dal Municipio di Lampedusa e Linosa.