Conferenza di fine anno in casa Fortitudo Agrigento, Moncada: "Ciani è uno di noi"

La Fortitudo Moncada Agrigento si proietta verso la prossima stagione con la società bianco azzurra che gioca di anticipo sul fronte mercato, l’obiettivo del direttore sportivo Cristian Mayer è palesemente quello di cercare degli inneschi in grado di garantire una stagione sicura anche grazie all’ausilio del progetto “America” della società bianco azzurra.

Il presidente, Salvatore Moncada, tarcciando un bilancio della stagione si è detto moderatamente soddisfatto anche se in casa Fortitudo è tanto il rammarico per i due punti persi che avrebbero significato play-off. Una nuova Fortitudo in fase di allestimento ma che si regge su alcuni pilastri consolidati, il primo sostegno è sicuramente quello tecnico, con la riconferma di coach Ciani, più la fiducia della società a cinque atleti che, anche per la stagione 2019 – 2020, dovrebbero restare ad Agrigento.