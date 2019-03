La devozione a San Calogero contagia pure... i pappagalli: ecco il brano di un devoto molto speciale

Il legame tra gli agrigentini e San Calogero è noto a tutti, la fortissima devozione per il Santo nero si tramanda da padre in figlio ma non solo. E' il caso di un giovane agrigentino Alfonso Ciulla che ha trasmesso il suo amore per San Calogero anche al suo pappagallo Totò, uno splendido esemplare di Calopsite, che, dopo aver sostenuto molte lezioni di ascolto, è in grado di eseguire il celebre brano "La Zingarella" che nella città dei Templi è l'inno ufficiale dei festeggiamenti di San Calò.

Marco, fiero del suo "allievo", ha filmato l'esibizione di Totò e c'è da scommettere che le immagini del pennuto devoto, attireranno la curiosità di molti.