L'Akragas presenta Vullo, il patron Castronovo: "E' stata la nostra prima scelta"

“L’Akragas presenta mister Vullo e lo fa con tutta quanta a dirigenza schierata. L’allenatore, conoscitore dell’ambiente agrigentino e professionista navigato, non ha avuto dubbi ed ha sposato il progetto biancazzurro. “Ero quasi litigato con il calcio d’oggi, non mi appartiene. Però, questo, è un progetto diverso. Non potevo dire di no”. Queste le prime parole di Totò Vullo.

Soddisfatto della scelta fatta è il patron Giovanni Castronovo. “Vullo è stata la nostra prima scelta, non abbiamo avuto mai dubbi. Ci troviamo al secondo posto del campionato, serviva una persona concentra e Vullo lo è”. L’allenatore è stato accolto dagli applausi dei tifosi dell’Akragas. Vullo, dirigerà oggi il primo allenamento.