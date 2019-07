E' il caos isole ecologiche di prossimità, il sindaco Firetto: "Verifiche in corso"

Isole ecologiche di prossimità nei quartieri poco abitati della città di Agrigento. Da Zingarello la protesta degli abitanti si è diffusa anche nelle altre aree interessate dalla sospensione del servizio di ritiro "porta a porta" e della collocazione dei cassonetti stradali per il conferimento della differenziata.

"In via Offamilio - dice in merito il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, - dove siamo in una perfetta area di contiguità con il centro urbano, hanno cento volte ragione i cittadini quindi in quella zona bisogna muoversi con il porta a porta". Il caso, dicevamo che è partito da Zingarello, il quartiere balneare a sud est dalla città dei Templi, dove gli abitanti chiedevano all'amministrazione comunale di rispristinare il servizio di raccolta "porta a porta" per il tempo necessario alle ditte di installare l'impianto di video sorveglianza nell'area dei cassonetti.

I residenti temevano che la presenza dei cassonetti potesse incentivare gli "incivili" provenienti anche da località distanti e chd la zona potesse essere trasformata, come in passato, in una maxi discarica abusiva. I timori degli abitanti, purtoppo, si sono presto materializzati. Ecco come si presenta a mezzogiorno la via Centrale del quartiere di Zingarello.

"Su alcuni casi specifici come quello di Zingarello e Petrusa - ha detto ai microfoni di AgrigentoNotizie il sindaco Firetto - è in corso un'attivita da parte dei nostri uffici, con l'assessore Hamel in testa, per verificare puntualmente e poter dare risposte alle esigenze dei cittadini". Su Zingarello, il primo cittadino parla anche di un dato allarmante su cui il Comune starebbe indagando. "Ci risultano 92 utenze - ha detto - ci riferiscono che facciamo prelievi per oltre 340, quindi qualcosa non quadra".