Summit degli iraniani allo stadio "Esseneto", si complica la trattativa di Totò Vullo

Nuovo summit degli iraniani allo stadio “Esseneto”. Quest’oggi una delegazione è stata ricevuta dal direttore dell’area tecnica, Ernesto Russello. Alla giornata anche il presidente Silvio Alessi, stretta di mano con amministratore delegato della società di calcio iraniana, la Padideh Khorasan Football Club, interessato a rilevare il club.

Continua la trattativa tra l’Akragas e la società iraniana, non sono esclusi dei nuovi incontri. Intanto, non è stato ancora ufficializzato l’arrivo di Totò Vullo. L’allenatore e l’Akragas dovrebbero accordarsi, ma sono sorte delle complicazioni. La trattativa dovrebbe, però, andare in porto. Il tecnico avrebbe chiesto garanzie.