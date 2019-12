Recupero degli ipogei, La Mendola: "Alcuni potrebbero essere aperti entro la fine del 2020"

"E' stato un anno molto intenso in cui abbiamo raggiunto una serie di obbiettivi e avviato un processo di snellimento delle procedure", così Rinao La Mendola, ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile descrive ai microfoni di AgrigentoNotizie, il 2019 dell'ente che lo stesso dirige da circa 11 mesi.

E' un fiume in piena l'architetto Rino La Mendola, che elenca minuziosamente tutte le attività svolte in sinergia con gli uffici palermitani dell'assessorato regionale competente ed elogia anche i dipendenti del Genio Civile di Agrigento per il lavoro svolto nell'arco dell'anno.

L'architetto La Mendola fin dal suo insediamento, ha molto puntato sui lavori di rilievo, messa in sicurezza e fruizione turistica degli ipogei di Agrigento.

"Contiamo di redigere i progetti entro luglio 2020 - spiega Rino La Mendola - se non ci saranno intoppi, entro la fine del 2020 una parte degli ipogei potranno essere aperti ai turisti".