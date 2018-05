Il vintage scava i ricordi, il collezionista Frangiamore: "Una passione che non ha età, bambini tornate a giocare"

Giochi, lumi, giradischi e anche un aerofono: tutto sistemato e catalogato a regola d’arte e riportato in vita, dall’agrigentino Vincenzo Frangiamore.

Lui, è un collezionista, la sua passione nasce da tempi non sospetti ed è stata supportata dal fratello maggiore.

In un angolo del Palacongressi, la collezione di Vincenzo è come un vecchio romanzo che va in scena ogni giorno.

Si apre il sipario e Vincenzo sale sul palco, raccontando la storia di giocattoli che fecero divertire grandi e piccoli e vecchi dischi che fecero ballare davvero tutti. Un posto, dedicato anche a chi di quegli anni ha tanta nostalgia. “La mia passione nasce da ragazzino. Raccolgo questo materiale da tantissimo tempo. E’ emozionante vedere la gente che ricorda vita e infanzia. I giocattoli? Partiamo dagli anni ’50. Vedere le persone anziane che ricordano il grammofono è stato emozionante”. In fila, alla fiera Expò, anche i più piccoli. “Si, è vero molti giovani hanno notato la differenza tra i giocatoli di un tempo e quelli di adesso. I bambini, oggi, non giocano più, hanno sempre tra le mani il telefono, questo è un gran peccato”. Un angolo di vita, raccolto in una mostra che ha messo in fila soltanto consensi, Vicenzo Frangiamore si affida ai ricordi per raccontare il passato ai più piccoli.