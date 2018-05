Fortitudo Agrigento, Salvatore Moncada blinda i big: "Ripartiamo da Ambrosin e Pepe"

“Sono soddisfatto, mi sono divertito. Ad inizio stagione ero preoccupato per il drastico taglio, adesso devo dire che non lo sono più”. Esordisce così il presidente Salvatore Moncada, il patron della Fortitudo Agrigento parla durante la conferenza stampa di fine stagione. Accanto a lui il diesse Mayer ed il coach Ciani. “Ripartiamo da Ambrosin e Pepe. Loro sono con noi. Futuro? Daremo un ulteriore ritocco al budget”. Soddisfatto della stagione anche Mayer: “Ciani ha fatto un buon lavoro, allenando bene i nostri giovani. E’ stata una stagione importante, siamo soddisfatti”. Coach Ciani mette le basi anche per l’anno prossimo, l’allenatore spiega. “E’ stata una annata importante, qualcuno ha voluto pagare il conto senza leggere il menù ed è stato un gran peccato per loro”.