Dal Louvre ad Agrigento: "La Valle dei Templi è sempre bellissima, ma è migliorata la fruizione turistica"

Dal museo del Louvre di Parigi alla Valle dei Templi di Agrigento. Ieri sera, all'inaugurazione della nuova caffetteria de museo "Griffo" e del nuovo accesso di San Nicola era presente anche un ospite "d'onore". Si tratta di Ludovic Laugier, giovane conservatore in servizio nel grande museo parigino e studioso della civiltà greca. Di origine provenzale, Ludovic ha mostrato grande interesse verso la nuova campagne di scavi in corso, per riportare alla luce i resti del teatro ellenistico e ha assicurato che tornerà presto nella nostra millenaria valle dei templi greci.

"La mia è una visita privata ma anche pubblica - spiega ai microfono di AgrigentoNotizie -, perché sto accompagnando in maniera ufficiale un gruppo dell'associazione degli 'Amici del Louvre' che consente alle persone di scoprire le antichità. Non è la prima volta che sono ad Agrigento, cI sono stato tanti anni fa con la mia famiglia. La Valle è molto cambiata in questi anni, è tutto milgliorato dal punto di vista della fruizione turistica".