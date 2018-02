Raccolta differenziata, Hamel: "Chiedo scusa agli agrigentini, mastelli finiti? Arriveranno presto"

Mastelli finiti, lamentele degli agrigentini e centro storico in crisi. L’avvio della raccolta differenziata ha presentato diverse criticità. L’assessore Nello Hamel da diversi giorni è alle prese con la furia dei cittadini.

"Chiedo scusa per quello che sta succedendo. Tutto tornerà normale già nei prossimi giorni. Mastelli finiti? Stiamo tornando ad acquistarli. I problemi - dice Hamel - erano prevedibili. Durante questo periodo potranno essere utilizzati dei sacchetti o altri cestelli. Stiamo monitorando tutte le strade, bisogna avere un po’ di pazienza".

Il centro storico non vive delle giornate semplici, ma Hamel la pensa così: “L’anziano che prima conferiva i rifiuti nei grandi cassonetti, adesso non deve fare altro che usare i mastelli. Sostanzialmente non è cambiato niente. Stiamo studiando di venire incontro anche questo tipo di esigenza".