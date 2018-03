La "storica" discarica a cielo aperto di via Delle Mura, Hamel: "Non è semplice, ma verrà bonificata"

Lo spettacolo è impietoso. In via Delle Mura, la "storica" discarica a cielo aperto continua a crescere con il passare dei giorni. "Spero che riusciremo ad eliminarla giovedì - ha detto l'assessore comunale all'Ambiente Nello Hamel - . Bonificare le discariche non è semplice, spesso c'è commistione di amianto, come in questa di via Delle Mura dove c'è un recipiente di eternit. Sono settori diversi di intervento e fra l'altro per l'amianto abbiamo poche risorse".

Ad aggravare una situazione già per niente facile c'è anche la situazione della discarica di contrada Matarana a Siculiana, gestita dalla Catanzaro Costruzioni. La discarica raggiunge il limite giornaliero di rifiuti trattabili già intorno alle 11 del mattino e la conseguenza è che tutti gli altri autocompattatori trovano i cancelli chiusi. "Questa situazione ci consente di potere conferire solo l'indifferenziato che noi raccogliamo il giovedì - ha spiegato l'assessore Hamel - perché c'è un quantitativo massimo che può essere conferito e c'è una lunghissima fila di autocompattatori in attesa per poter conferire. Se teniamo gli autocompattatori pieni, poi, non riusciamo a svolgere il giorno successivo l'attività della differenziata. Alcune volte, siamo stati costretti a trasferire il contenuto degli autocompattatori a Lercara".