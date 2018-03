Discarica al carcere Petrusa, Di Rosa "attacca" il Comune: "Nessuno vi ha autorizzati"

“Un’isola ecologica non autorizzata”. E’ questa la segnalazione dell’attivista Giuseppe Di Rosa. Il leader del movimento “Mani libere” ha segnalato una discarica a cielo aperto nel carcere Petrusa.

“Oggi ci ritroviamo ad avere rifiuti in una zona militare, munita di cancello – ha detto Di Rosa ad AgrigentoNotizie. Abbiamo bonificato tutta questa zona, ma anche rimessa a nuovo. Oggi ci ritroviamo con i bidoni dei rifiuti, tutto questo è stato fatto abusivamente. Mi risulta che abitanti della contrada Petrusa sarebbero stati avvisati che in questa zona ci sarebbe stata una discarica. Questa è follia. Si entra in casa d’altri, installando bidoni senza permesso”.

Non è dello stesso avviso, l’assessore Nello Hamel. “Se i bidoni dei rifiuti danno fastidio, ci adopereremo già da domani per togliere tutto. Io – dice Hamel ad Agrigento Notizie – ho sentito il direttore del carcere, chiedendo quel parcheggio. Purtroppo questi cassonetti avranno attratto qualche privato, ed avrà conferito lì senza permesso. Magari, non ci siamo capiti bene. Se questa cosa non è stata gradita siamo pronti a togliere questi cassonetti".