“Sono spariti 100 metri di spiaggia”. Questa la segnalazione di Claudio Lombardo dell’associazione ambientalista di Agrigento. Eraclea Minoa è ancora al centro dell’attenzione, l’erosione costiera preoccupa e non poco. “I danni - dice Lombardo - sono avvenuti per colpa dell’uomo, è un disastro. Servirebbe un progetto, ma anche un molo per impedire che la sabbia rimanga nel porto di Siculiana”.