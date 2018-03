Riapertura Palacongressi, Armao: "Sciacca e Agrigento polo turistico di eccellenza in Sicilia"

"La riapertura del Palacongressi rappresenta la svolta per la destagionalizzazione del turismo ad Agrigento". Lo ha detto l'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao, in occasione della riapertura della struttura del Villaggio Mosè.

"Tutto ciò - aggiunge - è stato reso possibile grazie a una sinergia fra Regione, Comune di Agrigento e Parco archeologico. Insieme al teatro Samonà di Sciacca si costituisce un polo turistico di eccellenza in Sicilia". Armao aggiunge: "La riapertura del Palacongressi consentirà anche il ritorno ad Agrigento del 'Congresso di studi pirandelliani' che paradossalmente si era spostato a Palermo".

"L'accordo prevede un approccio sinergio, il Parco ha una dotazione finanziaria interessante. Noi daremo tutto il supporto possibile - ha garantito il vice presidente della Regione Gaetano Armao - . C'è il sostegno che Agrigento sia il punto di riferimento dell'attrazione turistica della Sicilia".

"Grazie all'impegno del Parco, del gruppo di progettazione e con la collaborazione delle istituzioni abbiamo conseguito un importante risultato per la città e per il Parco. E' importante la nuova dimensione che vogliamo dare alla struttura - ha spiegato il direttore del Parco archeologico, Giuseppe Parello - che non sarà soltanto legata agli eventi, ma vuole essere un presidio di socialità e di rapporto con la comunità, di una periferia un po' abbandonata e che cerchiamo di rivitalizzare con la presenza di una struttura pubblica".