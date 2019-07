La Ong "Mediterranea saving human" in città per stare vicina al comandante Carola

Anche le altre Ong impiegate in operazioni di salvataggio in mare si stringono attorno alla tedesca Sea-Watch. Dinanzi al palazzo di giustizia di Agrigento anche la portavoce di “Mediterranea Saving Human” Allessandra Sciurba. “Siamo una grande flotta di resistenza e umanità nel Mediterraneo – ha detto ai microfoni di AgrigentoNotizie - . Noi siamo in mare – ha aggiunto – per difendere i diritti di tutti. Se si perde questa battaglia sulla difesa dei diritti nel Mediterraneo, noi non ci salveremo”.

Dinanzi al tribunale della città dei Templi, durante l’interrogatorio di convalida di Carola Rackete, due giovani agrigentini hanno dato vita ad un sit-in silenzioso di vicinanza al comandante della “Sea Watch 3”. Uno striscione con la scritta "standing by your side Carola" ("siamo al tuo fianco Carola", ispirato a una canzone di Celine Dion) è stato affisso all'ingresso del tribunale di Agrigento.