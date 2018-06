La cerimonia di insediamento del procuratore aggiunto, Patronaggio: "Vella potrà solo fare bene"

Discorsi, applausi e anche commozione per l'insediamento di Salvatore Vella, nuovo procuratore aggiunto di Agrigento.

"Conosco Salvo Vella da tanti anni - ha commentato il procuratore Luigi Patronaggio - e di lui apprezzo non solo le capacità di magistrato inquirente, è bravo come pochi a dialogare con la società civile. In questo suo nuovo incarico non potrà che fare bene".

Il nuovo numero due della Procura ringrazia tutti e si commuove quando ricorda i momenti di difficoltà degli ultimi mesi, quando la nomina - inizialmente data per certa - è stata messa in discussione. "Il dolore è un grande maestro, così come la fatica".