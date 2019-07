Connettere la Valle dei Templi alla città: ecco la mission del nuovo Consiglio del Parco archeologico

Fortemente voluto dal compianto assessore regionale ai Beni Culturali, Sebastiano Tusa, si è insediato ad Agrigento il nuovo Consiglio del Parco archeologico della Valle dei Templi presieduto dall’architetto Bernardo Agrò. “Bisogna fare in modo – ha detto il neo presidente ai microfoni di AgrigentoNotizie - che la connessione città-Valle possa essere il punto di partenza per migliorare”. Agrò ha anche espresso parole di elogio per i componenti del Consiglio stesso: “Un Consiglio importante e autorevole, con persone di alto profilo”.

Del rinnovato Consiglio fanno parte: il Comune di Agrigento, rappresentato dal sindaco Lillo Firetto; il soprintendente ai Beni Culturali, Michele Benfari; il direttore del Parco archeologico, Roberto Sciarratta; Fabio Amato dei Gruppi archeologici d'Italia; Salvo Barrano dell' associazione nazionale archeologi e Vincenzo Piazzese dell'Archeoclub d'Italia. Il nuovo Consiglio del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento godrà anche della presenza di due esperti esterni, si tratta dell’avvocato empedoclino Luigi Troja e di Heinz Jurgen Beste, studioso e autore di pubblicazioni internazionali sull’archeologia.