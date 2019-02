Vigilanza su eventi e spettacoli, il questore Auriemma: "Vegliamo su ordine e sicurezza pubblica"

Nuovo incontro che riguarda gli amministratori locali. L’evento promosso dalla polizia di Agrigento, è utile ad informare informare i sindaci, sulla corretta prassi da seguire per il rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei pubblici spettacoli. La giornata si è svolta nella sala “San Michele Arcangelo” della Questura di Agrigento.

Le richieste, secondo quanto fatto sapere durante l’incontro di oggi, devono essere formalizzate quindici giorni prima di ciascuna manifestazione. Gli incontri, fortemente voluti dal questore Maurizio Auriemma, hanno partecipato tra gli altri, anche i responsabili dei corpi di: Polizia municipale, vigili del fuoco, croce rossa e Protezione civile.

Il questore Auriemma ha così parlato: “Dobbiamo mettere in Comune le nostre esigenze, in modo da poter crescere insieme. I fatti recenti devono interrogarci per dire: quanto vale la nostra vita? L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenito dell'ordine e della sicurezza pubblica".