Incidente sulla Palermo-Sciacca, i rilievi dei carabinieri

Auto contro il guardrail e automobilisti incastrati fra le lamiere. Un incidente si è verificato alle 19,45 di ieri sulla Palermo-Sciacca, nel tratto fra Pioppo e Piana degli Albanesi, dove sono intervenuti i vigili del fuoco con cesoie e divaricatore per estrarre due persone rimase intrappolate all'interno dell'abitacolo. Sul posto il personale sanitario del 118 che ha portato i feriti al pronto soccorso.

A bordo dell'auto che viaggiava in direzione Palermo, un'Alfa 156 di colore verde, c'erano il 44enne di Castelvetrano S.B. e G.A. il 51enne di Montevago. Il primo, che si trovava al volante, è stato portato al Civico mentre il secondo è stato condotto al Policlinico. Non si conoscono le condizioni dei due uomini per i quali la prognosi resta riservata. Ad effettuare i rilievi sul posto i carabinieri di San Giuseppe Jato e di Piana degli Albanesi.