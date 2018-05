Santo Stefano Quisquina prega e spera: tutti hanno partecipato alla fiaccolata e alla veglia

Santo Stefano Quisquina, ieri sera, è scesa in strada ed ha riempito prima il percorso lungo il quale si è snodata la fiaccolata silenziosa e poi la chiesa Madre dove si è tenuta la veglia di preghiera per la bambina di 7 anni: l'unica sopravvissuta al terribile incidente stradale di lunedì mattina. E' stato presente, naturalmente, anche il sindaco della cittadina Francesco Cacciatore e a Santo Stefano si sono spontaneamente stretti anche gli amministratori di Cianciana, Alessandria della Rocca e Bivona.

In chiesa Madre, la veglia di preghiera. "Accompagniamo la piccina in questa battaglia per la vita con la preghiera - aveva già detto l'arciprete di Santo Stefano Quisquina Antonino Massaro - . E' figlia della sua famiglia, ma la sentiamo figlia di tutta la comunità".

(Video e foto di Alessandro Martorana)