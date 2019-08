Incendio devasta un'abitazione abbandonata: paura in via Esseneto

Paura in via Esseneto ad Agrigento per un incendio. Il rogo che inizialmente ha interessato le sterpaglie, presenti in un terreno, si è spinto fin dentro ad un vetusto immobile che fortunatamente è risultato essere disabitato. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. L'alta colonna di fumo, sprigionata dalla combustione anche dei rifiuti presenti in zona, era visibile in divese zone della città.