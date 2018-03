Incendio all'hotspot, in manette quattro migranti

Quattro tunisini arrestati per l'incendio che ha seriamente danneggiato lo scorso 8 marzo l'hotspot di Lampedusa. Le conseguenze del rogo, appiccato in più punti, hanno indotto il Viminale alcuni giorni fa a disporre la chiusura temporanea per consentire i lavori di adeguamento della struttura, oggetto nel tempo di ripetuti danneggiamenti e incendi. A individuare i responsabili sono stati gli uomini della Squadra mobile della polizia di Stato di Agrigento. I quattro migranti sono stati allontanati dall'isola e trasferiti nel carcere di Agrigento.

"È stato delineato il quadro che ha portato all'incendio che è scaturito come forma di protesta per la permanenza presso l'hotspot - ha dichiarato Giovanni Franco, commissario capo della Squadra mobile di Agrigento - , inizialmente era stato raduato un gruppo di migranti nel piazzale del centro e successivamente è stato dato alle fiamme lo stabile adibito ad alloggi".