Appartamento in fiamme a Bivona, recuperato il corpo della vittima

Un cinquantaseienne di Bivona è morto a causa di un incendio scoppiato poco prima dell'alba nella sua abitazione in via Marchese Greco. La vittima è Salvatore Cocchiara. Non è ancora chiaro cosa sia effettivamente accaduto e cosa abbia innescato l’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e carabinieri che stanno indagando per stabilire cosa abbia innescato la scintilla iniziale.

Tra le prime ipotesi avanzate, potrebbe essersi trattato di un malfunzionamento della caldaia. L’allarme è scattato poco dopo le 4 del mattino, ma quando i soccorritori sono giunti sul posto, dopo aver fatto fronte alle fiamme, hanno trovato il cadavere carbonizzato dell'uomo, che viveva da solo nell’appartamento.