Scoppia l'incendio ed esplode una bombola del gas, terrore lungo le vie del centro

Scoppia l'incendio in un'autovettura ed esplode la bombola di gas che aveva all'interno. Momenti di terrore quelli vissuti stamattina in via Donizetti a Ribera. Nessuno, però, per fortuna, s'è fatto male.

E' stato lanciato subito l'allarme, ma i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca hanno dovuto impiegare il necessario tempo della strada per arrivare fino a Ribera. Al momento, sono ancora sul posto e, adesso, tutto è sotto controllo. L'auto è, inevitabilmente, andata distrutta e il prospetto dell'immobile sotto il quale si trovava è stato brutalmente annerito. Tensione e panico, nella zona, subito dopo la deflagrazion e della bombola del gas. Ma per fortuna, non ci sono feriti.

(Video di Gaetano Calzerano su Facebook)