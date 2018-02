Inaugurato lo spazio ricreativo "GiocAutismo", Licata: "Agrigento? E' capitale della solidarietà"

La villa “Beppe Montana” ha un parco giochi speciale. Dopo la raccolta fondi di poco meno un anno, la città potrà usufruire del “GiocAutismo”. Un’area idonea dedicata anche ai bambini autistici. L’iniziativa è stata voluta fortemente e promossa da “I Tammura di Girgenti”. All’inaugurazione anche l’arcivescovo don Franco Montenegro.

"Sono davvero soddisfatto - ha detto Biagio Licata -. Agrigento ha risposto in massa e sono felice. Ho verso gli agrigentini un’immensa gratitudine. Agrigento - dice - non ha raggiunto la nomina di capitale della cultura, ma vince in solidarietà”.