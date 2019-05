"MuoviAg" fa il pienone: successo per la prima metropolitana pedonale

Anche la città di Agrigento ha la sua linea metropolitana, ma non quella canonica conosciuta a tutti, nessuna linea ferrata su cui viaggiano i vagoni si articola su un circuito monumentale che si snoda tra i vicoli del centro storico ed ha per motrice il dinamismo di persone che, con una salutare passeggiata hanno voglia di riscoprire le bellezze della città vecchia

. Questo in sintesi è l’obiettivo del movimento civico “Agrigento 2030” che ha avviato il primo dei cinque appuntamenti “Metropolitana pedonale urbana MuoviAg”. Un centinaio i partecipanti che hanno così inaugurato l’ipotetica “linea 1” che da Porta di Ponte giunge in Cattedrale, tra le fermate previste, non poteva certamente mancare il suggestivo Monastero di S. Spirito. Ad illustrare la storia e le pecuiliarità dei monumenti, l’esperta guida turistica Marco Falzone.