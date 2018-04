Ignazio Cutrò lasciato solo? Il prefetto: "I sistemi di protezione sono ancora in vigore"

Niente più protezione al testimone di giustizia Ignazio Cutrò? "Non è corretto - chiarisce, in maniera categorica, il prefetto di Agrigento: Dario Caputo - . Dopo approfondite valutazioni, fatte dagli organi competenti, s'è ritenuto di eliminare i meccanismi di protezione già disposti in favore di Ignazio Cutrò, ma di rivederli in un'altra ottica".

"Posso confermare che i sistemi di protezione sono ancora in vigore - ha detto il prefetto di Agrigento Dario Caputo - e, ovviamente siccome queste valutazioni tengono conto della realtà, qualora ci dovessero essere cambiamenti, anche il sistema di protezione cambierà. Per intanto, le decisioni che sono state prese sono queste, in un senso tranquillizzante. Vediamo se effettivamente la nostra scelta, come io ritengo, è nella direzione giusta". Di fatto, dunque, i sistemi di protezione del testimone di giustizia sono cambiati, ma Cutrò è ancora sotto protezione.