Si chiude il progetto sull'identità siciliana, Casesa: "Conservare la cultura popolare"

Si è chiuso questa mattina il terzo progetto sulla "identità siciliana". L’incontro si è svolto nella chiesa di San Lorenzo in piazza Purgatorio, sulla via Atenea.

Una iniziativa organizzata dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, per elaborare un progetto sulla identità siciliana e tutelare la cultura popolare ed in particolare la lingua siciliana. Il progetto, ideato dal Val d'Akragas, è coordinato da Raffaele Zarbo, dirigente del Ministero dell'Istruzione e da Stefania Ierna, responsabile sostegno alla persona ed alla partecipazione studentesca.

"Concludiamo oggi questo bellissimo progetto delle Identità siciliane, - afferma il presidente di Val d'Akragas, Lello Casesa - che è giunto alla terza edizione, ideato da Val d’Akragas con la collaborazione di tutte le scuole della provincia di Agrigento, con l’obiettivo di conservare la cultura popolare e la lingua siciliana. Progetto nel quale i ragazzi di tutte le scuole sono stati coinvolti sul tema ‘Gli spagnoli in terra di Sicilia’. L’obiettivo è stato quello d’infondere tra i giovani studenti la cultura popolare che il Val d’Akragas rappresenta”.