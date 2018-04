Hanno disegnato la legalità nell'impresa, studenti premiati dalla Camera di commercio

La cultura della legalità quale precondizione essenziale per la crescita economica e sociale del territorio. E' questa la filosofia che ha non soltanto ispirato ma portato avanti il concorso per gli alunni della scuola primaria e secondaria di tutta la penisola "Disegna la legalità". Ed oggi nella sala conferenze della Camera di commercio di Agrigento, s'è svolta la cerimonia di premiazione.

Agli alunni era stato chiesto, con l'obiettivo di sensibilizzarli, di realizzare un elaborato grafico-pittorico rappresentante, appunto, il tema della legalità nell'impresa. L'iniziativa, che si inquadra in un più ampio contesto di collaborazione tra la Camera di commercio di Agrigento e il mondo della scuola, gode del coinvolgimento delle massime Istituzioni locali e rappresenta per gli organizzatori, un'occasione per ridare slancio alla speranza per la crescita economica e sociale del territorio.