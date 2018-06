Fra cannoli e auto storiche, il "Giro di Sicilia" attraversa Porto Empedocle

Oltre 220 auto storiche - con equipaggi provenienti da tutta Europa - hanno attraversato Porto Empedocle.

"E' uno straordinario evento per Porto Empedocle, passa il 'Giro di Sicilia' - ha detto il vice sindaco Salvatore Urso - . Eccellente la sinergia con la Proloco cittadina. Per noi è un grande orgoglio riuscire a catalizzare in questa città così tanti eventi sportivi, dopo il 'Giro d'Italia' anche il 'Giro di Sicilia'".

Si tratta di facoltosi appassionati che partecipano alla manifestazione, percorrendo le 4 tappe del vecchio percorso voluto da Vincenzo Florio nel 1911. Non si tratta di una competizione sportiva, ma di una vera e propria sfilata di auto storiche in chiave turistica/amatoriale.

"La manifestazione, per il secondo anno consecutivo, si svolge a Porto Empedocle. Questa volta però in via ufficiale - ha detto Paolo Sanzeri della Proloco di Porto Empedocle - . Gli organizzatori, lo scorso anno, sono rimasti soddisfatti e quindi quest'anno hanno voluto far ufficialmente tappa a Porto Empedocle".