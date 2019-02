Fognatura rotta nel boschetto di Fondacazzo, squadre di operai al lavoro per tamponare l'emergenza

Rottura della condotta fognaria e conseguente sversamento di liquami nel boschetto di via Scifo in contrada “Fondacazzo”. Il servizio di AgrigentoNotizie, ha indotto l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento a segnalare il problema agli organi, direttamente e indirettamente, responsabili.

Oggi è arrivato l’annuncio della società idrica “Girgenti Acque” che da lunedì prossimo 11 febbraio, inizieranno i necessari lavori di ripristino e bonifica dell’area demaniale interessata.

Il direttore tecnico della commissariata società, Francesco Barravecchio, responsabile del settore “fognature e depurazione”, con una nota trasmessa, tra gli altri, anche al dipartimento “Acqua e Rifiuti” del competente assessorato regionale, all’ispettorato dipartimentale delle Foreste, all’Arpa, alla Prefettura di Agrigento e per conoscenza anche ad Asp e Ati idirico, ha comunicato che da lunedì 11 febbraio, Girgenti Acque, avvierà le opere di sostituzione del collettore fognario danneggiato e non solo.

Tra i lavori previsti ci sono anche quelli di aspirazione dei reflui stagnanti che poi saranno trasferiti nel depuratore di Ribera per il successivo trattamento e l’asportazione meccanica del terreno interessato dallo sversamento. Inoltre, il responsabile “fogne e depurazione” di Girgenti Acque ha avanzato anche l’ipotesi di eventuali analisi, anche in profondità, del terreno qualora le verifiche, rilevassero un tasso di inquinamento superiore ai limiti previsti dalla legge. In tal caso, la società idrica si dice pronta a bonificare l’area.

Intanto, già nel pomeriggio, una squadra di operai si è recata sul posto per tamponare il problema.