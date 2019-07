"Scavalcano la recinzione e rischiano di rompere i giochi per bambini", scene di degrado in centro città

Hanno scavalcato le recinzioni che inibiscono ormai l'accesso ai giochi e hanno iniziato a "divertirsi" tra urla e bestemmie. Siamo alla Villa Bonfiglio, nel centro del viale della Vittoria. E' sera e un gruppo di ragazzi, forse adolescenti o poco più, hanno deciso di passare qualche momento di "svago" utilizzando i giochini per i più piccoli che però, appunto, sono al momento inibiti dopo un raid vandalico di alcuni mesi fa che li rese pericolosi.

Stando al video, realizzato da un cittadino di passaggio, il "gioco" consisteva nel far girare con forza una piccola giostra che di certo non è omologata né per quel peso né per essere utilizzata in un modo simile. Non sappiamo se questo "siparietto" abbia aggravato le condizioni dei giochi -che appunto erano già precarie - ma certamente ripropongono il tema della possibilità di spostare gli stessi in una zona maggiormente visibile e controllabile, per evitare che momenti di "svago" possano produrre danni a persone o cose.