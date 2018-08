Gessica Lattuca non si trova, i carabinieri setacciano il territorio: lanciato un appello

Gessica Lattuca non si trova. I carabinieri di Favara stanno setacciando il territorio. I militari dell’Arma scrutano nelle campagne dell’Agrigentino. La 27enne è scomparsa da otto giorni. La donna, di cui non si hanno più notizie dal 12 agosto scorso, non ha in alcun modo dato tracce di sé.

Una ventina di militari dell’Arma sono stati impegnati, per tutta la giornata, a setacciare le campagne circostanti l’abitato. Nelle attività di perlustrazione, i carabinieri sono stati anche coadiuvati dall’alto, con un elicottero dell’elinucleo carabinieri di Palermo.

"Si invita chiunque, in caso di possibile avvistamento della donna - fanno sapere i militari dell'Arma - a contattare tempestivamente il 112 od i carabinieri della tenenza di Favara".