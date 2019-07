E' il giorno del compleanno di Gessica Lattuca, lo struggente messaggio di auguri di mamma Giuseppa

Oggi è il giorno del ventottesimo compleanno di Gessica Lattuca, la giovane madre scomparsa da Favara il 12 agosto scorso. Nonostante gli innumerevoli appelli lanciati dai familiari a quanti fossero in grado di fornire elementi utili al suo ritrovamento e le serrate e incessanti indagini dei carabinieri, di Gessica non c’è ancora nessuna traccia.

“I suoi figli vogliono sapere la verità, io non mi arrenderò mai”, dice la madre di Gessica: Giuseppa Caramanno che, da undici mesi, vive nell’angoscia e si occupa dei quatto bambini della figlia. Nonna Giuseppa sembra ormai rassegnata, più passa il tempo e più è convinta che la figlia non sia più in vita. Sui responsabili della sparizione, mamma Giuseppa punta l’indice su persone che conoscono bene la realtà territoriale di Favara. “Forse sono accanto a noi –dice – ma noi non li conosciamo”.

Nonostante la disperazione, mamma Giuseppa nutre ancora un labile barlume di speranza e, nel giorno del suo compleanno, si rivolge alla figlia: “Gessica, amore mio, se mi stai sentendo, auguri per il tuo compleanno di cuore, da parte mia, dei tuoi figli e dei tuoi fratelli. Sei stai bene resta dove sei, però fatti sentire”.