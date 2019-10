Impaurito e in cima ad un albero di 30 metri, gatto salvato di vigili del fuoco

Si trovava in cima ad un albero, immobilizzato dalla paura e completamente bloccato. Brutta disavventura per un gatto. Un’esperienza che di certo non dimenticherà mai più. A lanciare l’allarme, quasi certamente, è stata la proprietaria del felino bianco. Il gatto si trovava tra i rami di un albero centenario nei pressi del Villaggio Mosè.

Lanciato l’allarme, sul posto, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Il gatto era immobile, i pompieri con una scala meccanica hanno raggiunto i 30 metri di altezza ed hanno tratto in salvo il felino bianco. I vigili del fuoco hanno preso tra le mani il gatto restituendolo alla legittima proprietaria.

Sono stati attimi di apprensione, quel gatto, proprio non voleva più tornare giù. L’animale è stato salvato nei pressi di piazza del Vespro, al Villaggio Mosè.