Un cuore rosso fra tanti palloncini bianchi e i tammurinara di San Calò: Fontanelle saluta Alfonso

Il ritmo dei tammura di Girgenti ha salutato il feretro di Alfonso Taglialavoro, il ventiquattrenne deceduto nell’incidente stradale di domenica notte avvenuto sulla statale Agrigento – Palermo, all’altezza dell’ex stazione ferroviaria di Comitini.

Alle esequie funebri di Alfonso, devoto portatore di San Calogero, celebrate da monsignor Giuseppe Veneziano nella chiesa San Nicola di Fontanelle, la memoria della festa del santo nero ha dunque accompagnato lo sfortunato giovane, dal sagrato della parrocchia poi decine di palloncini bianchi si sono alzati al cielo, fra questi anche uno rosso a forma di cuore, liberato in aria dalla fidanzata che, probabilmente è stata l’ultima persona ad avere visto Alfonso prima del tragico incidente.

Tanta la commozione dei presenti e nel mentre nel quartiere popolare agrigentino gli sguardi erano rivolti alla bara bianca a cui si sono aggrappati i familiari, il pensiero di molti andava anche al coetaneo Angelo, morto il girono prima a Racalmuto ed ancora a Giovanni, deceduto 24 ore dopo ad Agrigento.

Preghiere sono state elevate anche per un altro giovane, un 35 enne di Canicattì, coinvolto in un incidente verificatosi questa mattina sulla “Strada degli Scrittori” e che adesso lotta per la vita. Troppe lacrime sono state versate negli ultimi giorni, tre comunità: Racalmuto, Agrigento e Campobello di Licata piangono tre giovani vite i cui nomi, si aggiungono al sempre più lungo elenco delle vittime della strada.